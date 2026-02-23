Jhon Arias em estreia pelo Palmeiras - Divulgação / Palmeiras

Publicado 23/02/2026 18:20

terá a oportunidade de rever ex-companheiros com quem trabalhou por anos no Tricolor, caso de Martinelli, que optou por deixar a polêmica de lado.

O Fluminense enfrenta o Palmeiras na quarta-feira (26), fora de casa pela quarta rodada do Brasileirão, em duelo que marcará o reencontro com Jhon Arias, que estreou no sábado (21). Após aceitar a oferta palmeirense para retornar ao Brasil, o colombiano, que optou por deixar a polêmica de lado.

"A sequência de jogos é pesada. A gente vai estudar o time deles, é uma grande equipe. Vamos ver os detalhes fortes, ver onde eles tem falhas. Agora ele (Arias) é um adversário, foi um companheiro nosso, mas agora é um adversário, com todo respeito. A gente tem que ir para fazer o nosso trabalho", desconversou.



A opção de Arias de aceitar voltar ao Brasil para jogar pelo Palmeiras manchou sua idolatria junto a muitos torcedores tricolores. Ainda mais pelo fato de ter forçado para sair e realizar o sonho de atuar na Europa e prometido que retornaria ao país somente para o Fluminense, promessa que não cumpriu seis meses depois.



A diretoria tricolor tinha a possibilidade de cobrir a oferta palmeirense, mas não conseguiu chegar ao valor de 25 milhões de euros (R$ 154 milhões) pagos pela equipe paulista ao Wolverhampton.



O que disse Arias sobre não voltar ao Fluminense



Um dos motivos para aceitar a proposta foi a preocupação em ficar fora da Copa do Mundo de 2026.

Na apresentação no Palmeiras , o meia-atacante colombiano comentou a opção de acertar com o Palmeiras em detrimento de retornar ao ex-clube.

"O futebol é dinâmico, e o Palmeiras foi o clube que me abriu essa possibilidade dentro da minha realidade. Tenho muitos objetivos de curto e médio prazo, tenho desejo de voltar a ser campeão, estar em alto nível, estar na Copa, o Palmeiras foi o clube que me deu essa garantia", explicou Arias, que chegou a dizer não a uma proposta do Fluminense:



"Pelo respeito ao Fluminense, recusei a proposta do Flamengo. É um rival direto, diferente".