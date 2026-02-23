Jhon Arias em estreia pelo PalmeirasDivulgação / Palmeiras
Martinelli avalia reencontro de Arias com o Fluminense
Tricolor enfrenta o Palmeiras e colombiano é uma das atrações do confronto
O que disse Arias sobre não voltar ao Fluminense
Para técnico de Portugal, Cristiano Ronaldo é o maior da história com ou sem título da Copa
Roberto Martínez descarta pressão por título mundial e exalta longevidade e impacto do craque aos 41 anos
Bragantino multa e tira zagueiro de jogo por fala machista contra árbitra
O valor será doado a uma ONG que cuida de mulheres em situação de vulnerabilidade na região bragantina
Botafogo corre risco de sofrer nova punição de transfer ban na Fifa
Dívida com o Betis por Luiz Henrique motivou decisão que obriga o pagamento
Jornais europeus destacam eliminação do Santos no Paulista: 'Mais uma fracasso de Neymar'
Atacante, de 34 anos, falhou em primeiro gol do Novorizontino
Vídeo! Troféu original da Copa do Mundo chega ao Brasil e será exposto no Rio nesta terça
Cerimônia no Forte de Copacabana contará com ativações imersivas e estações temáticas
