Jhon Arias em estreia pelo Palmeiras - Divulgação / Palmeiras

Jhon Arias em estreia pelo PalmeirasDivulgação / Palmeiras

Publicado 22/02/2026 13:26

São Paulo - Autor de dois gols na goleada do Palmeiras sobre o Capivariano por 4 a 0, no Campeonato Paulista, o atacante Vitor Roque, de 20 anos, exaltou Jhon Arias, que fez sua estreia entrando no segundo tempo da partida.

"Jhon Arias é um verdadeiro craque! Tenho certeza que vai nos ajudar muito, um jogador como esse ajuda muito o grupo. Foi só um pouquinho hoje, sofreu um pênalti... Mas o torcedor pode esperar que ele vai nos dar muitas alegrias", afirmou.

Jhon Arias sofreu uma penalidade nos acréscimos e Andreas Pereira balançou as redes para fazer o terceiro dos paulistas. Ramón Sosa ainda marcou depois e garantiu a goleada.

O Palmeiras fechou a contratação de Arias por 25 milhões de euros (cerca de R$ 154,23 milhões), junto ao Wolverhampton, da Inglaterra. O Verdão venceu a concorrência do Fluminense, que ofereceu algo em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 123,38 milhões) e teve sua oferta recusada pela equipe inglesa.