Macca Avalos é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 22/02/2026 12:45

Rio - A musa do Olimpia, Macca Avalos completa neste domingo (22) a idade de 34 anos. Por meio das redes sociais, a beldade publicou uma foto em que aparece deslumbrante em um vestido vermelho e com um bolo. A dançarina celebrou seu aniversário.

"Como é bom ser Peixes. Amo comemorar meu Aniversário. Amar intenso ou não amar por nada, chorar por tudo, romantizar a vida, distrair-me com o mínimo. De poucos amigos, mas verdadeiros. Seja Super intuitiva, seja mar", disse a beldade.

Dona de um corpo escultural, Macca Avalos tem mais de 205 mil seguidores no Instagram (@maccaavalospy). Ela faz muito sucesso nas redes sociais e no seu país.