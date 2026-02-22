Cristiano Ronaldo celebrando um de seus gols, com Jorge Jesus observando - Reprodução / Instagram

Publicado 22/02/2026 12:30

Cristiano Ronaldo falou sobre seu futuro no Al-Nassr. O atacante português de 41 anos chegou a desfalcar a equipe por três partidas, em meio a informações de insatisfação com a falta de investimentos do fundo público que financia o clube. No entanto, ele afastou rumores de que poderia trocar de equipe e afirmou estar feliz na Arábia Saudita.



"Estou muito feliz. Como já disse outras vezes, pertenço à Arábia Saudita. É um país que me acolheu muito bem, assim como a minha família e os meus amigos. Estou feliz aqui e quero continuar aqui", disse Cristiano Ronaldo à TV saudita Thmanyah.

Segundo a imprensa internacional, o atacante chegou a ser ventilado em clubes dos Estados Unidos após se recusar a jogar. O português tem contrato até junho de 2027, com cláusula de rescisão estipulada em 50 milhões de euros.



Cristiano Ronaldo chegou ao Al-Nassr em 2022 e, pelo clube saudita, disputou 129 partidas, marcou 114 gols e distribuiu 22 assistências. O português está próximo de atingir a marca de 1.000 gols na carreira — atualmente soma 964.

Na atual temporada, o Al-Nassr assumiu a liderança do Campeonato Saudita com 55 pontos, ultrapassando o Al-Hilal, que tem 54 e empatou em casa com o Al-Ittihad na última rodada. A equipe volta a campo na próxima quinta-feira (25), quando enfrenta o Al-Najma fora de casa.