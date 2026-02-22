Cafu levantou a Copa do Mundo de 2002 - Lucas Figueredo/CBF

Publicado 22/02/2026 21:37

Rio - O ex-jogador Cafu vê com bons olhos o fato da Copa do Mundo 2026 ter 48 seleções na disputa. O torneio será realizado neste ano nos Estados Unidos, México e Canadá. Ele, que conquistou títulos mundiais com o Brasil em 1994 e 2002, hoje atua como embaixador global da Fifa e acredita que o novo formato da competição permite mais oportunidades.

"São mais jogos, mais diversão, mais países engajados, a possibilidade de visibilidade para países como Haiti e Curaçao, nações que talvez não tivessem essa chance se fossem 32 seleções na disputa", disse, em entrevista à Fifa.

"É por isso que se chama Copa do Mundo, dando oportunidade a todas as seleções do mundo", afirmou o ex-jogador.

Cafu também celebrou ter o Brasil como país-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. "É um País onde o futebol feminino cresce a cada ano e revela craques para o mundo inteiro. Estava na hora de sediarmos um torneio como esse", afirma o ex-lateral, de 55 anos.



O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026, onde enfrentará equipes como Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia será contra Marrocos no dia 13 de junho em Nova Jersey.