Liverpool derrotou o Nottingham Forest por 1 a 0 - AFP

Publicado 22/02/2026 14:11

Inglaterra - O Liverpool venceu o Nottingham Forest neste domingo (22) por 1 a 0, no City Ground, em jogo válido pela 27ª rodada da Premier League. O autor do gol da vitória foi Mac Allister, aos 52 minutos da segunda etapa. Com o triunfo, o Liverpool encosta no G-4, chega aos 45 pontos e segue sonhando com uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

Por outro lado, com a derrota, o Nottingham Forest se encontra em situação complicada. A equipe inglesa soma 27 pontos e está uma posição acima da zona de rebaixamento da competição.

O jogo

Na etapa inicial, o Forest dominou a partida. A equipe comandada por Vítor Pereira criou as principais oportunidades do primeiro tempo. Logo aos três minutos, Callum Hudson-Odoi recebeu lançamento em profundidade e saiu frente a frente com Alisson, que fez grande defesa e evitou a abertura do placar.

Já no segundo tempo, o cenário mudou. O Liverpool tomou as rédeas da partida, passou a ter mais posse de bola e a ocupar o campo ofensivo, mas encontrou dificuldades para superar a linha defensiva do Forest. O zagueiro brasileiro Murillo teve atuação consistente e protagonizou duelos intensos com Van Dijk.



Aos 52 minutos, uma jogada iniciada em cobrança de lateral definiu o resultado. Szoboszlai levantou a bola na área, Van Dijk desviou de cabeça, Ortega fez boa defesa, mas, no rebote, Mac Allister apareceu para completar para o gol. O VAR revisou o lance por possível impedimento do defensor holandês, porém confirmou a legalidade da posição e validou o gol que garantiu o triunfo.

Próximos confrontos

Os Reds retornam a campo pela Premier League no próximo sábado (28), às 12h (de Brasília), para enfrentar o West Ham, em Anfield. Já o Nottingham volta no próximo domingo para encarar o Brighton, fora de casa. No entanto, no meio da semana, a equipe tem compromisso pela Europa League contra o Fenerbahçe, da Turquia.