Espanha - A derrota para o Osasuna por 2 a 1 na última rodada do Campeonato Espanhol, no último sábado (21) fez o atacante Kylian Mbappé receber críticas do jornal espanhol "AS". A atuação do francês não agradou a imprensa crítica.
"Mbappé chegou (ao Real Madrid) como a cereja do bolo e, por muitas partidas, foi o bolo inteiro. Agora, provavelmente prejudicado por seus problemas no joelho, não está contribuindo para a doçura. Deixou Vinicius sozinho, cujo bom desempenho não foi suficiente para salvar o Real Madrid", disse o diário.
Vini Jr vive o seu melhor momento na temporada pelo Real Madrid. O brasileiro marcou cinco vezes nos últimos quatro jogos pelo clube. No total são 36 partidas, com 12 gols e nove assistências.
Apesar das críticas, Mbappé é o destaque do Real Madrid na temporada. Ele entrou em campo em 33 jogos, anotou 38 gols e deu cinco assistências pelo clube espanhol.