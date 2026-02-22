Barcelona derrotou o Levante por 3 a 0 - Divulgação / Barcelona

Barcelona derrotou o Levante por 3 a 0Divulgação / Barcelona

Publicado 22/02/2026 14:40

Espanha - Não durou muito a liderança do Real Madrid. Depois de ultrapassar o Barcelona na semana passada, o clube da capital espanhola viu o rival da Catalunha reassumir o posto na rodada seguinte. Em casa, a equipe de Hansi Flick se recuperou da derrota para o Girona, derrotou o Levante por 3 a 0, e voltou a ficar na ponta do Campeonato Espanhol.

O Barcelona teve amplo domínio da partida e praticamente liquidou a fatura no primeiro tempo. Aos 4 minutos, Marc Bernal abriu o placar. Logo depois, aos 32 minutos, Frenkie De Jong ampliou para os donos da casa no Camp Nou.

Na etapa final, aos 36 minutos, Lopez apareceu para fazer o terceiro gol do Barcelona e dar números finais para o Barcelona e confirmar os três pontos para o novo líder da La Liga.

A liderança do clube catalão foi retomada com o tropeço do Real Madrid. No último sábado (21), a equipe de Vini Jr e Mbappé acabou sendo derrotada pelo Osasuna por 2 a 1, fora de casa, pelo Espanhol.

Com o resultado, o Barcelona manteve o 100% de aproveitamento em casa nesta La Liga (12 vitórias), com 37 gols marcados, mais do que marcaram 14 times do campeonato computando os jogos como mandante e visitante.

Com 25 jogos, o Barcelona lidera a competição com 61 pontos, um a mais que o Real, que está na segunda colocação. Na próxima rodada, o clube catalão encara o Villareal, em casa, no próximo sábado (28). O Real joga no próximo dia 2 (segunda-feira) contra o Getafe, também em seus domínios.