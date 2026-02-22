Barcelona derrotou o Levante por 3 a 0Divulgação / Barcelona
Barcelona atropela o Levante e volta para a ponta do Campeonato Espanhol
Real Madrid tropeçou na rodada e está um ponto atrás do líder
Filipe Luís afirma que foi mal interpretado nas declarações sobre Vini Jr: 'Condeno o ato racista'
Técnico também assumiu responsabilidade sobre desempenho ruim do Flamengo nos últimos jogos
Arrascaeta celebra 100º gol pelo Flamengo, mas ressalta: 'É momento de trabalhar'
Meia avaliou que time está jogando abaixo do que pode apresentar
Com gols no segundo tempo, Flamengo vence Madureira no Maracanã pela semi do Carioca
Arrascaeta marcou pela 100ª vez com a camisa rubro-negra; De la Cruz e Luiz Araújo completaram o placar
Arrascaeta chega ao 100º gol pelo Flamengo contra Madureira
Uruguaio marcou de pênalti no segundo tempo
Cafu vê com bons olhos Copa do Mundo com 48 seleções: 'Mais diversão e oportunidades'
Ex-lateral-direito foi o capitão do Penta
Maxi Cuberas avalia vitória do Fluminense e critica expulsão de Zubeldía: 'Critério não foi justo'
Auxiliar deu coletiva de imprensa após jogo contra o Vasco, pela semifinal do Campeonato Carioca
