Jhon Arias ao lado de Leila Pereira, presidente do PalmeirasDivulgação / Palmeiras

Publicado 13/02/2026 15:46

São Paulo - Apresentado como reforço do Palmeiras, Jhon Arias, de 28 anos, não fugiu das perguntas envolvendo o Fluminense. O colombiano reforçou que para ele sua relação com o Tricolor não muda, apesar de estar vestindo outra camisa do futebol brasileiro. O atleta disse que recusou jogar no Flamengo, por sua relação com a equipe das Laranjeiras.

A pergunta sobre o Fluminense foi logo no começo da apresentação de Jhon Arias. Em um tom ríspido, o colombiano respondeu um repórter que o questionou sobre sua decisão de voltar ao futebol brasileiro por outro clube.

"Você gosta de confusão, né? Logo de cara. Acho que... nada mudou. O Fluminense é um clube que tenho um grande respeito, tenho uma história muito grande lá, todo mundo sabe. O futebol é muito dinâmico, o Palmeiras foi o clube que me abriu essa possibilidade dentro da minha realidade. Tenho muitos objetivos e curto e médio prazo, tenho desejo de voltar a ser campeão, estar em alto nível, estar na Copa do Mundo, O Palmeiras foi o clube que me deu essa garantia", disse.

O Flamengo chegou a oferecer 22 milhões por Jhon Arias, mas o colombiano rejeitou atuar por um rival do Fluminense. O Palmeiras fechou a contratação por 25 milhões de euros (cerca de R$ 154,23 milhões), junto ao Wolverhampton, da Inglaterra. O Verdão venceu a concorrência do Fluminense, que ofereceu algo em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 123,38 milhões) e teve sua oferta recusada pela equipe inglesa.

Sobre sua passagem no Wolves, que durou apenas seis meses, Arias afirmou que o momento negativo da equipe inglesa prejudicou o desempenho de todos os jogadores.

"A temporada (do Wolverhampton) foi ruim coletivamente. Com isso, é quase impossível ter um rendimento bom. Todo mundo tem a sua responsabilidade, mas, infelizmente, lá coincidiu com uma temporada ruim, um ambiente que não era ideal", opinou.

Jhon Arias atuou pelo Fluminense por quatro anos, se tornando peça fundamental na equipe campeã da Libertadores de 2023, campeã da Recopa Sul-Americana, no ano seguinte, e bicampeã do Carioca (2022 e 2023).