Pep Guardiola, técnico do Manchester CityAFP
Guardiola defende imigrantes após declaração polêmica de dono do Manchester United
'Quanto mais abraçarmos outras culturas, melhor será nossa sociedade', declarou o treinador
Rodrigo Lindoso decide, Madureira vence Boavista e vai à semifinal do Carioca
Experiente meia perdeu pênalti no primeiro tempo, mas terminou sendo o herói do jogo
Estêvão marca, Chelsea goleia o Hull City e vai às oitavas na Copa da Inglaterra
Blues venceram por 4 a 0 e garantiram vaga na próxima fase no torneio
Botafogo tem interesse em zagueiro de clube argentino, afirma rádio
Defensor, de 22 anos, nasceu no Uruguai
Fortaleza confirma a contratação de Gabriel Fuentes, emprestado pelo Fluminense
O Leão do Pici informou que há opção de compra
PSG perde para o Rennes e deixa liderança em risco no Francês
Time de Luis Enrique foi superado por 3 a 1 e pode ser ultrapassado pelo Lens, neste sábado (14)
