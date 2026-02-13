Pep Guardiola, técnico do Manchester City - AFP

Pep Guardiola, técnico do Manchester CityAFP

Publicado 13/02/2026 19:49

"A maioria das pessoas foge de seus países por causa dos problemas que eles enfrentam, não porque querem ir embora. Quanto mais abraçarmos outras culturas, abraçarmos de verdade, melhor será nossa sociedade", disse Guardiola em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Salford City (4ª divisão), pela quarta fase da Copa da Inglaterra.

O treinador espanhol evitou se pronunciar sobre as palavras de Ratcliffe, que um dia depois lamentou sua "escolha de palavras", embora sem se referir ao conteúdo da mensagem.

"Não vou comentar o que Sir Jim Ratcliffe disse porque, depois disso, ele disse exatamente o que queria dizer", afirmou Guardiola.

O empresário, fundador do grupo Ineos, declarou que o Reino Unido estava sendo "colonizado" por imigrantes.

"Tenho enorme admiração por Sir Jim. Tive a sorte de conhecê-lo. Ele fez uma declaração posteriormente para se desculpar", continuou Guardiola.

"Mas o problema que temos em todos os países do mundo é que tratamos os imigrantes ou as pessoas que vêm de outros países como a causa dos problemas que nossos países têm, e esse é um problema muito, muito, muito grande", disse o treinador catalão, que já viveu em países como Itália, Catar, Alemanha, México, Espanha e Reino Unido.