Madureira venceu o Boavista por 2 a 1 e garantiu vaga na semifinal do CariocaUrbano Erbiste/FERJ

Publicado 13/02/2026 19:10

Rio - Em um jogo equilibrado, o Madureira venceu o Boavista por 2 a 1, nesta sexta-feira (13), no Conselheiro Galvão, e garantiu a vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Maranhão e Rodrigo Lindoso marcaram os gols do Tricolor Suburbano, enquanto Brunão descontou para o Verdão de Saquarema.

Com a vitória, o Madureira garantiu vaga na semifinal. O Tricolor Suburbano enfrentará o vencedor do clássico entre Botafogo e Flamengo, que se enfrentam no domingo (15), às 17h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Na outra chave, o Vasco encara o Volta Redonda, enquanto o Fluminense enfrenta o Bangu.

Rodrigo Lindoso vai do inferno ao céu e decide classificação

Na fase grupos, Madureira e Boavista fizeram campanhas iguais, com o mesmo número de pontos, vitórias, empates e derrotas. Porém, o Tricolor Suburbano levou a melhor nos critérios de desempate e, por isso, teve o direito de decidir a classificação em casa.

Jogando com o apoio da sua torcida, o Madureira começou melhor. O Tricolor Suburbano teve mais volume de jogo e teve a primeira grande chance de abrir o placar aos 24 minutos, mas Rodrigo Lindoso isolou a cobrança de pênalti e manteve o zero no placar.

Na reta final do primeiro tempo, o jogo ganhou emoção. Em bela jogada do lateral-direito Cauã Coutinho, Maranhão aproveitou o cruzamento e abriu o placar, aos 43 minutos. Quando tudo indicava a vantagem para os donos da casa, o Boavista ganhou um pênalti de presente e empatou com Brunão, aos 43.

Já na etapa final, o jogo ficou truncado e mais pegado no meio-campo. O Madureira, no entanto, foi melhor e criou mais chances. Em uma delas, Rodrigo Lindoso se redimiu e fez o gol da vitória, aos 17 minutos, para garantir u o Tricolor Suburbano na semifinal do Carioca.