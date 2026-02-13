Bruno Guimarães em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Rio - Carlo Ancelotti perdeu Bruno Guimarães para os amistosos da seleção brasileira contra a França e Croácia, no mês de março. O volante ficará parado por no mínimo dois meses após sofrer uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. A informação foi divulgada primeiro pela 'ESPN'.
Os dois amistosos serão disputados nos Estados Unidos. O Brasil encara a França em 26 de março, em Massachusetts. Já partida contra a Croácia está marcada para o dia 31, na Flórida.
Nesta temporada, Bruno Guimarães soma 35 jogos, nove gols e seis assistências com a camisa do Newcastle. Ele também tem sido importante e é titular com Carlo Ancelotti na seleção brasileira.
Agenda do Brasil na Copa
A estreia será em 13 de junho, diante de Marrocos. Pelo Grupo C, a Amarelinha também enfrentará o Haiti, dia 19, e a Escócia, dia 24.