Bruno Guimarães em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 13/02/2026 22:01

Rio - Carlo Ancelotti perdeu Bruno Guimarães para os amistosos da seleção brasileira contra a França e Croácia, no mês de março. O volante ficará parado por no mínimo dois meses após sofrer uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. A informação foi divulgada primeiro pela 'ESPN'.

Os dois amistosos serão disputados nos Estados Unidos. O Brasil encara a França em 26 de março, em Massachusetts. Já partida contra a Croácia está marcada para o dia 31, na Flórida.

Nesta temporada, Bruno Guimarães soma 35 jogos, nove gols e seis assistências com a camisa do Newcastle. Ele também tem sido importante e é titular com Carlo Ancelotti na seleção brasileira.

Agenda do Brasil na Copa

A estreia será em 13 de junho, diante de Marrocos. Pelo Grupo C, a Amarelinha também enfrentará o Haiti, dia 19, e a Escócia, dia 24.