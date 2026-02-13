Carlo Ancelotti em treino da Seleção - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 13/02/2026 22:36

"Salve, mister! Muito boa noite, bem-vindo a Salvador, Bahia! Para gente é uma honra ter você em nosso carnaval e ter você trazendo toda sua experiência e maturidade para nossa seleção brasileira. Muito obrigado por estar aqui. Vale muito acreditar que o hexa vem no comando de Ancelotti. Eu creio", disse Léo Santana.

"E um detalhe Ancelotti. Coloca o Neymar nessa seleção brasileira, pelo amor de Deus (risos). É só um pedido de fã, não podia perder essa", completou.

O treinador respondeu com bom humor: "Obrigado pelo conselho".

Carlo Ancelotti no Carnaval de Salvador Reprodução/Instagram @leosantana

Agenda de Ancelotti no Carnaval

O técnico da seleção é o rosto da campanha 'Tá Liberado Acreditar' da cervejaria Brahma e passará por uma verdadeira imersão no Carnaval. O primeiro destino foi nesta sexta-feira (13), no circuito Barra-Ondina, onde Ancelotti acompanha os trios elétricos do camarote da cervejaria.

No sábado, Ancelotti está em São Paulo, onde acompanhará os desfiles no Anhambi, também num camarote. Além de conversar com os pentacampeões Denilson, Vampeta e Júnior em gravação do Charla podcast, ele se encontrará com Zeca Pagodinho.

No dia seguinte, domingo, retorna ao Rio, para mais um camarote da cervejaria, desta vez na Marquês de Sapucaí. Lá, o italiano terá a companhia de Ronaldo Fenômeno.