Abel Ferreira é o treinador do Palmeiras - AFP

Publicado 13/02/2026 18:20

Inglaterra - Vivendo uma situação delicada na temporada, o Tottenham demitiu Thomas Frank no começo da semana. Em busca de um novo treinador, o clube de Londres fez uma sondagem por Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. As informações são da "ESPN".

Abel Fereira, que está no Palmeiras de 2020, tem contrato com o clube paulista até o fim do ano que vem. O Verdão não quis nem abrir conversas com o Tottenham. Abel é extremamente valorizado e recebeu algo em torno de R$ 3,5 milhões por mês.

O Tottenham ocupa, no momento, a 16ª colocação no Campeonato Inglês com 29 pontos. Thomas Frank encerrou sua passagem pelo clube inglês, depois de ter sido contratado há nove meses.

O substituto já está definido: Igor Tudor. O croata, de 47 anos, já trabalhou no Olympique de Marsella, na Lazio e também na Juventus.