Abel Ferreira é o treinador do PalmeirasAFP
Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira recebeu sondagem do Tottenham
Português trabalha no clube paulista desde 2020
Arbeloa rebate 'alfinetada' do técnico do Barcelona sobre eliminação na Copa do Rei
Treinador do Real Madrid também projetou o próximo compromisso no Campeonato Espanhol
Brasileiro relembra chegada ao City e cita momento marcante: 'Olha onde eu estou'
Atualmente, o zagueiro defende o Girona (ESP) por empréstimo
Medina vai dar 'adeus' ao Estudiantes no domingo e chegará ao Botafogo na próxima semana
Jogador, de 23 anos, irá reforçar o Alvinegro
Vasco anuncia empréstimo de atacante para o Fortaleza
Jogador, de 21 anos, ficará no clube nordestino até o fim do ano
Atlético-MG demonstra interesse em Artur Jorge, ex-Botafogo
Técnico do Al-Rayyan tem multa milionária e negociação é vista como difícil
