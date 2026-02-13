Outdoor colocado por movimento social em frente ao Old Trafford - Reprodução / The Independent

Outdoor colocado por movimento social em frente ao Old TraffordReprodução / The Independent

Publicado 13/02/2026 14:03

O movimento social "Everybody Hates Elon" (Todos Odeiam Elon, traduzido do inglês) protestou, nesta sexta-feira (13), contra um dos proprietários do Manchester United, o bilionário Jim Ratcliffe, com um outdoor em frente ao estádio Old Trafford, contestando declarações do empresário. Ele afirmou, na última quarta-feira (11), que a Inglaterra foi "colonizada por imigrantes".



"Imigrantes fizeram mais por essa cidade do que bilionários que não pagam impostos jamais farão", dispara o texto. A informação é do jornal "The Independent".

Ratcliffe detém o controle do departamento de futebol do clube. As falas do empresário, que também é dono do grupo INEOS, fabricante global de produtos químicos, repercutiram negativamente no país. Até o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, se pronunciou reprovando as declarações.



O próprio Manchester United se manifestou através das redes sociais, destacando o quanto é um time inclusivo e acolhedor. Dois terços dos jogadores do time são estrangeiros.



Em meio à pressão por um novo posicionamento, Jim se manifestou na noite desta quinta-feira (12) através de uma nota. Nela, ele lamentou a própria "escolha de linguagem".