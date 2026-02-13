Novo uniforme do RB Leipzig tem elementos que se destacam mesmo no escuroDivulgação / RB Leipzig
Os detalhes fluorescentes podem ser ativados sob luz negra. A tecnologia é aplicada no logotipo da Puma, fornecedora de material esportivo, no escudo, no símbolo dos dois touros, no nome do equipe e no slogan do time, "YCDA" (You Can Do Anything, expressão em inglês que significa "você pode fazer qualquer coisa").
Além disso, o uniforme tem um mapa dos bairros da cidade. "A 'Glow In The Dark Jersey' é mais do que uma camisa especial, é uma declaração. Um símbolo de diversidade, criatividade e identidade, um pedaço de Leipzig que une torcedores e jogadores", explicou o clube, em nota oficial.
