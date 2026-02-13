Novo uniforme do RB Leipzig tem elementos que se destacam mesmo no escuro - Divulgação / RB Leipzig

Publicado 13/02/2026 13:31

O RB Leipzig, da Alemanha, inovou no lançamento de seu novo uniforme, nesta sexta-feira (13). O clube divulgou uma camisa com elementos fluorescentes, que se destacam mesmo no escuro. A peça, chamada de "Glow In The Dark Jersey" (camisa que brilha no escuro, em inglês), será usada pela primeira vez no duelo com o Borussia Dortmund, dia 21 de fevereiro, pelo Campeonato Alemão.



Os detalhes fluorescentes podem ser ativados sob luz negra. A tecnologia é aplicada no logotipo da Puma, fornecedora de material esportivo, no escudo, no símbolo dos dois touros, no nome do equipe e no slogan do time, "YCDA" (You Can Do Anything, expressão em inglês que significa "você pode fazer qualquer coisa").



Além disso, o uniforme tem um mapa dos bairros da cidade. "A 'Glow In The Dark Jersey' é mais do que uma camisa especial, é uma declaração. Um símbolo de diversidade, criatividade e identidade, um pedaço de Leipzig que une torcedores e jogadores", explicou o clube, em nota oficial.

Veja a nova camisa do RB Leipzig



