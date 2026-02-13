Jhon Arias assinou com o Palmeiras até o fim de 2029 - Divulgação / Palmeiras

Publicado 13/02/2026 12:13

com quem assinou até dezembro de 2029.

Jhon Arias está de volta ao Brasil, mas não no Rio, onde tornou-se ídolo pelo Fluminense. O colombiano desembarcou em São Paulo na manhã desta sexta-feira (13), para se apresentar ao Palmeiras,

Ainda nesta sexta, ele concederá a primeira entrevista coletiva como novo reforço do time, às 15h. Há a expectativa de que volte a falar sobre a decisão de deixar o Wolverhampton após apenas seis meses, assim o não cumprimento da promessa de que retornaria ao Fluminense, caso voltasse ao Brasil.



Arias também terá o primeiro contato com os novos companheiros na Academia de Futebol. Por já estar atuando, não deve demorar a ser relacionado, visto que já está regularizado na CBF e também inscrito no Campeonato Paulista.



A tendência é que o colombiano não seja relacionado contra o Guarani, no domingo, por causa do pouco tempo. Entretanto, essa possibilidade ainda não está descartada.



Caso não entre em campo, ele pode estrear no outro fim de semana, pelas quartas de final do Paulista. Ou então contra o Fluminense, no dia 25, pelo Brasileirão.