Jhon Arias assinou com o Palmeiras até o fim de 2029Divulgação / Palmeiras
Jhon Arias chega ao Brasil para se apresentar ao Palmeiras
Colombiano deixou o Wolverhampton e aceitou a proposta do Verdão
Jhon Arias chega ao Brasil para se apresentar ao Palmeiras
Colombiano deixou o Wolverhampton e aceitou a proposta do Verdão
Manchester City prepara proposta milionária para contratar lateral ex-Flamengo
Segundo a imprensa europeia, o jogador Wesley está na mira do gigante europeu
Ex-Botafogo, Tiquinho Soares tem acerto encaminhado com o Mirassol
Santos irá emprestar centroavante até o fim do ano
Destaque na Premier League, Igor Thiago renova com o Brentford
Brasileiro é vice-artilheiro do Campeonato Inglês e um dos principais nomes da equipe
Emerson Royal fala sobre críticas e projeta volta por cima: 'Sei do meu potencial'
Lateral-direito, que vem de boas atuações, revela como o técnico Filipe Luís tem ajudado no processo de recuperação
Botafogo divide elenco entre Rio e Bolívia de olho na Libertadores
Glorioso não terá todos os jogadores à disposição para enfrentar o Flamengo, pelo Carioca
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.