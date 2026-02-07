Arias foi anunciado pelo PalmeirasDivulgação / Palmeiras

São Paulo - O Palmeiras anunciou na manhã deste sábado (7) a contratação do meia-atacante colombiano Jhon Arias, de 28 anos. O jogador, que estava no Wolverhampton, da Inglaterra, assinou contrato até dezembro de 2029 com o tricampeão da Libertadores.
O clube paulista irá pagar algo em torno de 25 milhões de euros (cerca de R$ 154,23 milhões) ao Wolverhampton. Arias realizou exames médicos na Inglaterra e é aguardado em São Paulo na próxima semana.
Para finalizar a sua contratação, o Palmeiras superou a concorrência do Fluminense, ex-clube de Arias. O Tricolor acenou com 20 milhões de euros (cerca de R$ 123,38 milhões) e teve sua oferta recusada pela equipe da Inglaterra.
Jhon Arias voltará ao Brasil depois de passagem curta pelo futebol inglês. Ele atuou por apenas 26 jogos, anotou dois gols e deu uma assistência pelos Wolves, que estão na lanterna do Campeonato Inglês.
