Rio - O atacante Tiquinho Soares, de 35 anos, está bem perto de defender o Mirassol. O Santos encaminhou o empréstimo do centroavante ao clube do interior paulista até o fim da temporada. Os salários do veterano serão divididos pelas duas equipes. As informações são do portal "GE".
Tiquinho Soares chegou a negociar com o Coritiba e com outras equipes do futebol brasileiro, antes do Mirassol. Com pouco destaque na temporada passada, o centroavante perdeu ainda mais espaço no Santos com a chegada de Gabigol.
O Mirassol, que se classificou para disputar a Libertadores, foi a grande sensação do futebol brasileiro na temporada passada. Com uma campanha surpreendente, o clube paulista ficou em quarto lugar na Série A de 2025.
Contratado pelo Peixe na última temporada, Tiquinho Soares não conseguiu se firmar. Ele entrou em campo em 40 partidas, fez sete gols e deu quatro assistências. Ele tem contrato com o Santos até o fim de 2027.
O melhor momento de Tiquinho Soares no futebol brasileiro foi em 2023, defendendo o Botafogo. Ele entrou em campo em 54 jogos, anotou 29 gols e deu sete assistências. Ele defendeu o clube carioca de 2022 até o fim de 2024, sendo campeão do Brasileiro e da Libertadores.