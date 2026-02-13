Igor Thiago tem 17 gols na atual temporada da Premier League - Glyn Kirk / AFP

Publicado 13/02/2026 11:04

Igor Thiago é o vice-artilheiro da Premier League, o que o fez garantir a permanência por mais alguns anos no Brentford. O clube inglês anunciou nesta sexta-feira (13) a renovação de contrato do atacante brasileiro, até junho de 2031.



A extensão do vínculo, além dos cinco anos e meio adicionais, prevê cláusula que permite ao clube ampliar o contrato por mais uma temporada.



Igor Thiago vive grande momento



Em sua segunda temporada na Inglaterra, o Igor Thiago atravessa a melhor fase profissional. Com 17 gols em 26 partidas no Campeonato Inglês, ocupa a vice-artilharia da competição, atrás apenas de Haaland. O brasileiro também marcou uma vez na Copa da Inglaterra.



O desempenho consolidou o brasileiro como peça central no sistema ofensivo do Brentford ao longo da campanha. E o técnico Keith Andrews destacou a importância do jogador dentro e fora de campo ao comentar a renovação.



"É fantástico que Thiago tenha comprometido seu futuro a longo prazo com o clube. A ligação que ele tem com os seus colegas de time, com a comissão técnica e com os torcedores, bem como o quanto o clube significa para ele e ele significa para nós, é bastante evidente para todos verem", disse.



"Adoro trabalhar com ele e tenho adorado ver sua evolução como jogador. A maneira como ele joga é uma parte fundamental de como jogamos e do que nossa temporada tem sido até agora".





