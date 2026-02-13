Igor Thiago tem 17 gols na atual temporada da Premier LeagueGlyn Kirk / AFP
Destaque na Premier League, Igor Thiago renova com o Brentford
Brasileiro é vice-artilheiro do Campeonato Inglês e um dos principais nomes da equipe
Igor Thiago vive grande momento
Emerson Royal fala sobre críticas e projeta volta por cima: 'Sei do meu potencial'
Lateral-direito, que vem de boas atuações, revela como o técnico Filipe Luís tem ajudado no processo de recuperação
Botafogo divide elenco entre Rio e Bolívia de olho na Libertadores
Glorioso não terá todos os jogadores à disposição para enfrentar o Flamengo, pelo Carioca
Torcedores do Botafogo detonam jogadores nas redes depois de derrota em clássico
Atletas como Neto, Artur, Arthur Cabral e Matheus Martins sofreram críticas após jogo contra Fluminense
San Lorenzo recusa nova oferta do Fluminense por Alexis Cuello
Clube argentino não abre mão do valor desejado para liberar o atacante de 25 anos
Promessa brasileira nos pesados, Jailton Malhadinho é dispensado pelo UFC após derrotas
Derrotado em suas duas últimas lutas, Jailton Malhadinho fazia parte do plantel do UFC desde 2022
