Lucas Wingert é um dos destaques do Ituano na Série A2 do PaulistãoDivulgação

Publicado 13/02/2026 20:00 | Atualizado 13/02/2026 23:35

Rio - Em busca do acesso para a elite do futebol paulista, o Ituano começou a temporada com grandes resultados. Após nove rodadas, o Galo de Itu é o líder geral da Série A2 do Paulistão de forma isolada, com 21 pontos — dois a mais que o Água Santa, vice-líder. Um dos grandes responsáveis pela campanha é o goleiro Lucas Wingert.

Invicto, o Ituano conquistou seis vitórias e três empates em nove jogos. No período, sofreu apenas seis gols, com uma média inferior a um por jogo. Um dos destaques do time, o goleiro Lucas Wingert, que já até defendeu pênalti, valorizou a campanha do Galo de Itu até o momento, destacou a força da equipe e os resultados conquistados.

"Sabemos da dificuldade que é disputar a A2, mas temos entrado em campo com muita determinação em busca do nosso objetivo, que é devolver o Ituano para a primeira divisão. Estamos na liderança com a melhor campanha, mas não podemos parar por aí. Estamos no caminho certo para buscar o acesso e vamos seguir trabalhando para isso nas próximas partidas" disse Lucas.

O próximo jogo do Ituano é mais um duelo importante. O Galo de Itu enfrenta o XV de Piracicaba, neste sábado (14), às 18h (de Brasília), fora de casa, pela 10ª rodada da Série A2 do Paulistão. Atualmente, o adversário ocupa a sétima colocação e está dentro da zona de classificação para a segunda fase. Lucas Wingert projetou o duelo.

"Temos um duelo chave neste fim de semana, contra uma equipe que é muito forte e tradicional. Mas nós estamos preparados para fazer mais um grande jogo, em busca de um resultado positivo para, quem sabe, manter a nossa invencibilidade e a liderança da A2", finalizou.