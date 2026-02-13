Wesley tem 22 anos e é um dos destaques da Roma - Filippo Monteforte / AFP

Publicado 13/02/2026 12:00

O Manchester City está preparando uma oferta milionária pelo lateral-direito Wesley, revelado pelo Flamengo e atualmente na Roma. De acordo com o jornal "Calciomercato", o clube inglês estaria disposto a oferecer 50 milhões de euros (cerca de R$ 310 milhões, na cotação atual) para ter o jogador na próxima temporada.



A imprensa europeia já havia noticiado, no início do último mês de janeiro, que o atleta despertava interesse de outros clubes além do City, como o Tottenham e o Newcastle.

Wesley, de 22 anos, foi contratado pela Roma em julho de 2025 por 25 milhões de euros (R$ 162,5 milhões) fixos, e posteriormente, mais 5 milhões de euros (R$ 32,5 milhões) em bônus por metas. De acordo com o mecanismo de solidariedade da Fifa para clubes formadores, o Flamengo terá direito por ao menos 2,5% de uma futura venda.



O lateral-direito estreou nos profissionais em 2021 e fez parte dos elencos que conquistaram o Brasileirão 2025, as Libertadores 2022 e 2025 e as Copas do Brasil 2022 e 2024. Inicialmente contestado pela torcida, Wesley se tornou uma peça-chave no time rubro-negro, até a sua venda.