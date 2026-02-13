Carlo Ancelotti em treino da Seleção - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 13/02/2026 13:50

Rio - Carlo Ancelotti, de 66 anos, está perto de ampliar seu contrato com a CBF para comandar a seleção brasileira até a Copa de 2030. Porém, o italiano não deverá receber um aumento em seu novo vínculo com a entidade. As informações são da "ESPN".

Carlo Ancelotti já recebe o maior salário entre técnicos de seleções e também o maior da história da seleção Brasileira: 10 milhões de euros (R$ 62 milhões) por ano. Ou seja, pouco mais de R$ 5 milhões por mês.

Apesar disso, os auxiliares do italiano irão receber um reajuste. Os membros que vão ganhar um aumento são: Paul Clement e Francisco Mauri, o preparador físico Mino Fulco e o analista de desempenho Simone Montanaro. O novo contrato deverá ser assinado em março.

Até o momento, Carlo Ancelotti dirigiu o Brasil em oito jogos, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. O aproveitamento do italiano é de 58,3%. O italiano deverá realizar sua lista final para a Copa do Mundo de 2026 no dia 19 de maio, em evento da CBF.