Rio Ferdinand tem 47 anos Reprodução de Instagram
Ex-Manchester United cita drama e uso de cadeira de rodas por causa de lesões
Hoje comentarista, ex-zagueiro revelou a necessidade de ficar internado com dor nas costas
Confira imagens de todos os carros da temporada 2026 de Fórmula 1
As 11 equipes já revelaram seus modelos seguindo as novas regras a partir deste ano
Fluminense formaliza vínculos empregatícios de jogadoras do futebol feminino
Tricolor projeta ano com novas contratações para repor saídas e busca ir longe no Brasileirão da modalidade
Arrascaeta vê estilo de jogo mais próximo da Seleção: 'Uruguai é mais defensivo'
Meia do Flamengo admite que tem dificuldades para atuar na seleção de seu país
Coimbra recebe Portugal National Open e dá largada ao Circuito Nacional Português da ISBJJA
Com inscrições abertas, campeonato terá participação de Wish Roll, Delariva Portugal e outras grandes equipes; confira
Vasco segue em negociações com Marcos Lamacchia para venda da SAF; entenda
Empresário é enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, mas mesmo assim, o Cruz-Maltino se sente confortável para seguir nas tratativas, aponta jornalista
