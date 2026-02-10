Marcos Lamacchia tem 47 anos - Reprodução / LinkedIn

Marcos Lamacchia tem 47 anosReprodução / LinkedIn

Publicado 10/02/2026 08:58

Rio — O Vasco segue em negociações avançadas para a venda da SAF com o empresário Marcos Faria Lamacchia. Apesar dele ser enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, a diretoria cruz-maltina se sente "juridicamente assessorada" para contornar possíveis questões sobre conflito de interesses, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa.



"Do ponto de vista jurídico, o Vasco se sente confortável para seguir a negociação. Aí entra política, entra um monte de coisa, mas novamente: o Vasco, nesse momento, negocia com Marcos Faria Lamacchia, que é o enteado da Leila Pereira. Ele não tem ligação de sangue, não tem relação direta com ela nesse sentido, então existem interpretações jurídicas nesse sentido. A do Vasco é que não há impeditivo para que a negociação continue", afirmou o repórter, nesta segunda-feira (9).

A discussão trata sobre artigo do Regulamento Geral de Competições que veta parentes próximos no comando de clubes da mesma divisão. Ainda assim, o Cruz-Maltino entende que a regra não se aplica ao caso, já que Marcos não é filho biológico da Leila.



O jornalista também comentou sobre a autonomia financeira do empresário, que não depende do capital da Crefisa para seguir na compra. "Ele tem grana o suficiente para poder fazer [o negócio]. Ele é filho da Júnia [Faria] e é da família que criou o Banco Real, que vendeu o Banco Real, aí tem hoje o Banco Alfa, entre outros negócios", disse.



Por fim, Pedrosa também destacou que as negociações devem ser concluídas em breve. "É muito difícil, mas muito difícil que o Vasco não concretize essa venda nesse momento, na temporada, em 2026."



Conheça o empresário



Marcos Lamacchia é empresário, tem 47 anos, e nasceu do antigo casamento entre o atual marido de Leila Pereira, José Roberto Lamacchia, e Junia Faria, filha do banqueiro Aloysio de Andrade Faria, que chegou a integrar a lista de bilionários da revista Forbes.

Ele é formado em Administração de Negócios com especialização em Contabilidade e Direito Empresarial pela Universidade de Miami, nos Estados Unidos, e especializado em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Foi diretor da Crefisa entre 2004 e 2009. Também é sócio-fundador da empresa de consultoria financeira Blue Star.