"Do ponto de vista jurídico, o Vasco se sente confortável para seguir a negociação. Aí entra política, entra um monte de coisa, mas novamente: o Vasco, nesse momento, negocia com Marcos Faria Lamacchia, que é o enteado da Leila Pereira. Ele não tem ligação de sangue, não tem relação direta com ela nesse sentido, então existem interpretações jurídicas nesse sentido. A do Vasco é que não há impeditivo para que a negociação continue", afirmou o repórter, nesta segunda-feira (9).
O jornalista também comentou sobre a autonomia financeira do empresário, que não depende do capital da Crefisa para seguir na compra. "Ele tem grana o suficiente para poder fazer [o negócio]. Ele é filho da Júnia [Faria] e é da família que criou o Banco Real, que vendeu o Banco Real, aí tem hoje o Banco Alfa, entre outros negócios", disse.
Por fim, Pedrosa também destacou que as negociações devem ser concluídas em breve. "É muito difícil, mas muito difícil que o Vasco não concretize essa venda nesse momento, na temporada, em 2026."
Conheça o empresário
Marcos Lamacchia é empresário, tem 47 anos, e nasceu do antigo casamento entre o atual marido de Leila Pereira, José Roberto Lamacchia, e Junia Faria, filha do banqueiro Aloysio de Andrade Faria, que chegou a integrar a lista de bilionários da revista Forbes.
