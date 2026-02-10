Coutinho é a referência do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Publicado 10/02/2026 18:44

Rio - A permanência de Philippe Coutinho em São Januário caminha para um desfecho positivo. Com contrato válido até o meio deste ano, Vasco e camisa 10 já manifestaram interesse em estender o vínculo. Segundo o canal 'Atenção Vascaínos!', o cenário é considerado favorável por ambas as partes, sem entraves no momento, restando apenas a definição de pontos contratuais, como a duração do novo acordo.



Dentro de campo, Coutinho tem sido decisivo na temporada 2026. Em cinco partidas disputadas, o meia soma quatro participações diretas em gols, com três marcados e uma assistência concedida.



No Campeonato Carioca, foi destaque na vitória por 4 a 2 sobre o Maricá, quando fez um gol e deu passe para outro, além de ter balançado as redes no clássico contra o Botafogo, no último domingo (8), em São Januário.

Já pelo Brasileirão, o camisa 10 marcou o único gol vascaíno na derrota para o Mirassol, no estádio Maião, pela rodada de abertura da competição.

Coutinho chegou ao clube em julho de 2024, iniciando sua segunda passagem pelo Cruz-Maltino.