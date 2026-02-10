GB em ação pelo Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 10/02/2026 17:04

Rio - O atacante GB está de saída do Vasco. O jovem centroavante deve defender o Fortaleza, por empréstimo, até o encerramento da Série B deste ano. O empresário do jogador já está na capital cearense para selar acordo. As informações são do canal 'Atenção, Vascaínos!'.



A transferência ocorre em um momento de baixa para o atacante em São Januário. Mesmo após as saídas de Rayan e Vegetti, que abriram brechas no setor ofensivo, ele não conseguiu se firmar sob o comando de Fernando Diniz.



O camisa 19 teve atuações abaixo do esperado nos jogos contra Flamengo e Boavista, pelo Estadual. Na partida diante do Mirassol, pelo Brasileirão, começou no banco de reservas e entrou apenas no fim, sem conseguir se destacar. Na sequência, ficou fora da lista de relacionados contra o Madureira.

Diante da Chapecoense, voltou a ser opção, mas não saiu do banco. Sua última chance ocorreu no domingo (8), no clássico com o Botafogo, pelo Campeonato Carioca, quando entrou no intervalo e atuou durante todo o segundo tempo, novamente sem grande impacto.



Nesta janela de transferências, o Cruz-Maltino já oficializou a contratação de dois centroavantes: Brenner e Claudio Spinelli. O argentino foi anunciado na última terça-feira (9) e apresentado nesta quarta (10), ao lado de Cuiabano.

