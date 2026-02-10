Claudio Spinelli é reforço do VascoDikran Sahagian/Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O nome de Spinelli foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (10), e o atacante está regularizado para estrear pelo Vasco. Ele fica à disposição de Fernando Diniz para a partida contra o Bahia.
O Cruz-Maltino enfrentará o Esquadrão na quarta-feira (11), às 21h30, em São Januário. O argentino será relacionado para o jogo, segundo o site 'ge'.
Leia mais: Recém-contratado, Cuiabano não fará estreia pelo Vasco contra o Bahia
Ele foi apresentado mais cedo nesta terça (10) e revelou que conversou com Vegetti: "Me disse o que era o clube, o importante e o que é essa equipe. Venho com muita vontade e tomara que possa conseguir ele conseguiu, o Cano também. Sei que a torcida tem muitas expectativas, e eu também. Sei que está nas minhas mãos. Vou trabalhar muito para conseguir lograr o que eles conseguiram".
Spinelli vestirá a camisa 77, que pertencia a Rayan. O cria, porém, se transferiu para o Bournemouth (ING), e o número ficou vago.