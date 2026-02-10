Claudio Spinelli é reforço do VascoDikran Sahagian/Vasco
Regularizado no BID, Spinelli está liberado para fazer a estreia pelo Vasco
Atacante fica à disposição para a partida contra o Bahia
Recém-contratado, Cuiabano não fará estreia pelo Vasco contra o Bahia
Lateral-esquerdo já está regularizado, mas não será relacionado por Fernando Diniz
Vasco e Philippe Coutinho sinalizam interesse por renovação de contrato
Vínculo atual termina no meio de 2026
Agora com reforços, Vasco encaminha empréstimo de GB ao Fortaleza
Atacante será jogador da equipe nordestina até o fim da Série B de 2026
Vasco avalia rescisão antecipada de Matheus França, emprestado pelo Crystal Palace
Com alto salário e poucas chances sob o comando de Diniz, meia pode retornar à Inglaterra antes do previsto
Spinelli revela conversa com Vegetti e vê 'linda responsabilidade' de usar número de Rayan
Atacante, de 28 anos, foi contratado pelo Vasco
