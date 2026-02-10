Cuiabano foi apresentado pelo Vasco - Reprodução / Vasco TV

Publicado 10/02/2026 14:24

Rio - Reforço do Vasco, Cuiabano, de 22 anos, foi apresentado nesta terça-feira e reforçou a sua alegria por estar no Cruz-Maltino. O lateral-esquerdo agradeceu o esforço feito pelo staff do clube de São Januário para efetuar sua contratação por empréstimo junto ao Nottingham Forest.

"O que me fez escolher o Vasco. Foi a única proposta oficial aqui do Brasil. Teve especulação sim, mas a única proposta oficial foi do Vasco. O projeto que eles apresentaram, fiquei muito feliz. Eu e minha família decidimos voltar. Fiquei ansioso para estar aqui. Não foi fácil, negociações de três semanas, muito difícil. Agradeço ao Admar e staff do Vasco. Tomara que seja um ano de sucesso para a gente", afirmou.

Cuiabano defendeu o Botafogo por um ano e meio, sendo campeão da Libertadores e do Brasileiro. Agora no Vasco, o jovem afirmou que deseja construir uma nova história.

"Eu tenho um carinho enorme pelo Botafogo, mas agora estou vestindo a camisa do Vasco. Não recebi proposta deles. E agora tenho o desejo de construir minha história aqui", contou.

Novamente, Cuiabano terá um concorrente de alto nível pela titularidade. No Botafogo foi Alex Telles e no Vasco será Lucas Piton, que faz parte do elenco desde 2023.

"Depende do professor Diniz, de passar a opção tática. O dia a dia, ir treinando, se adaptando. Vai ser algo novo para mim. Posso evoluir como atleta. Espero cada vez mais melhorar com o professor. A disputa é sadia, no dia a dia. Isso tem que deixar para o professor Diniz. Quem estiver no melhor momento, o professor Diniz vai escalar.", disse.

Contratado pelo Nottingham Forest no meio do ano passado, Cuiabano foi emprestado ao Botafogo até dezembro de 2025. De volta ao futebol brasileiro para defender o Vasco, o lateral não negou o desejo de conseguir prosperar no futebol europeu.

"Projeto dar sequência no Vasco, fazer um excelente ano no Vasco. E todo jogador sonhar em jogar na Europa em alto nível. Sou um desses, sonho em voltar a Europa e ter oportunidades. Meu primeiro foco é no Vasco. Que eu possa ter um ano de excelência", concluiu.