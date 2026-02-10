Fernando Diniz em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian / Vasco

Rio - O Vasco segue o processo de reformulação do elenco. Com a saída por empréstimo do lateral-esquerdo Victor Luís para o Mirassol, o Cruz-Maltino chegou a 15 saídas nesta janela de transferências e aliviou a folha — o que permitiu um maior investimento para encorpar o banco de reservas.
O setor que passou por mais mudanças foi a defesa. Ao todo, sete jogadores saíram nesta janela, sendo três zagueiros: Lucas Oliveira, Mauricio Lemos e Lyncon. Além deles, também saíram os laterais Paulinho, Victor Luís, Leandrinho e Riquelme. A única posição que não teve saídas foi a de goleiro.
Não há mais jogadores que não estão nos planos. Porém, o Vasco não descarta negociar alguns atletas em baixa, como o volante Tchê Tchê e os atacantes Adson e David, de acordo com o "ge". O Cruz-Maltino, no entanto, não tem pressa para negociá-los. O futuro será reavaliado ao longo do ano.
Por outro lado, o Vasco trouxe reforços para encorpar o elenco e pressionar os titulares. Na defesa, por exemplo, o zagueiro Alan Saldivia chegou com o aval do técnico Fernando Diniz, que já desejava sua contratação desde o ano passado. A chegada de Cuiabano também acirra a disputa com Lucas Piton.
Do meio para frente, a disputa promete ser mais acirrada. Johan Rojas tem a situação mais complicada, já que concorre com Philippe Coutinho, mas deixou boa impressão. Nas pontas, Nuno Moreira é ameaçado por Hinestroza. Já na frente, Brenner e Claudio Spinelli vão disputar a posição.
Com tantas movimentações, o Vasco conseguiu se livrar de uma alta quantidade de jogadores sem espaço, aliviou a folha e trouxe reforços de qualidade que poderão manter a competitividade do elenco, mesmo que fiquem como opção no banco de reservas — o que era um objetivo do clube.
