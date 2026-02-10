Claudio Spinelli é reforço do Vasco para 2026Reprodução / Vasco TV

Rio - Reforço do Vasco para a temporada de 2026, o atacante Claudio Spinelli, de 28 anos, afirmou que conversou com Pablo Vegetti, que defendeu o Cruz-Maltino por dois anos e meio e deixou o clube no começo do ano. Ele reforçou o desejo de construir sua história no clube carioca e ter sucesso assim com o "Pirata".
"Falei um pouco com Vegetti um pouco de vir para cá. Me disse o que era o clube, o importante e o que é essa equipe. Venho com muita vontade e tomara que possa conseguir ele conseguiu, o Cano também. Sei que a torcida tem muitas expectativas, e eu também. Sei que está nas minhas mãos. Vou trabalhar muito para conseguir lograr o que eles conseguiram", disse.
Spinelli vestirá a camisa 77, que foi utilizada por Rayan na temporada passada. O argentino abordou a responsabilidade de utilizar a numeração do jovem, que foi o grande destaque do Vasco em 2025.
"Que eu possa fazer uma temporada como Rayan. Eu gosto muito do número 7. No clube passado, usei a 77. Aqui me disseram que a 77 estava livre e, sem dúvidas, escolhi esse número. Que venha com muitos gols. É uma linda responsabilidade que tenha usado o Rayan, é um desafio para mim", afirmou.
Claudio Spinelli irá disputar a vaga de titular com Brenner, que também foi contratado recentemente e anotou um gol na vitória sobre o Botafogo, no último domingo. O argentino falou sobre seu concorrente.
"Sei que vamos lutar por uma posição. É um grande profissional e goleador. Mas vim para cá para lutar pelo meu lugar, para trabalhar muito. Sei que é o futebol, tudo pode caminhar, tanto para bem quanto para mal. O importante é trabalhar e somar para a equipe, que o treinador encontre os jogadores para ganhar e conseguir os objetivos", concluiu.
Claudio Spinelli é reforço do Vasco para 2026
Spinelli e Cuiabano