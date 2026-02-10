Cuiabano, novo reforço do Vasco, está liberado para fazer sua estreiaMatheus Lima / Vasco
Sem desfalques por lesão, a tendência é que o comandante repita a escalação do último compromisso pelo Brasileirão, contra a Chapecoense. Com isso, Lucas Piton será o titular na lateral esquerda.
O Vasco oficializou a contratação de Cuiabano no último sábado (7). O jovem assinou com o Cruz-Maltino por empréstimo até o fim do ano. O acordo prevê opção de compra junto ao Nottingham Forest, com possibilidade de vínculo até dezembro de 2030.
Revelado pelo Grêmio, o lateral-esquerdo estava no futebol inglês desde o início do ano, mas não conseguiu espaço. Antes, viveu o melhor momento da carreira pelo Botafogo, sendo peça importante nos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, em 2024. Agora, espera repetir o sucesso com a camisa do Gigante da Colina.
O Vasco enfrenta o Bahia nesta quarta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), em São Januário. No momento, o Cruz-Maltino ocupa a 13ª colocação na tabela, com um ponto somado.
