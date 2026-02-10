Cuiabano, novo reforço do Vasco, está liberado para fazer sua estreia - Matheus Lima / Vasco

Publicado 10/02/2026 19:09 | Atualizado 10/02/2026 19:15

Rio - Recém-contratado pelo Vasco, Cuiabano terá sua estreia adiada no clube carioca. O lateral-esquerdo não será relacionado pelo técnico Fernando Diniz para o duelo com o Bahia, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada pelo ‘ge’ nesta terça-feira (3).

Sem desfalques por lesão, a tendência é que o comandante repita a escalação do último compromisso pelo Brasileirão, contra a Chapecoense. Com isso, Lucas Piton será o titular na lateral esquerda.



O Vasco oficializou a contratação de Cuiabano no último sábado (7). O jovem assinou com o Cruz-Maltino por empréstimo até o fim do ano. O acordo prevê opção de compra junto ao Nottingham Forest, com possibilidade de vínculo até dezembro de 2030. Sem desfalques por lesão, a tendência é que o comandante repita a escalação do último compromisso pelo Brasileirão, contra a Chapecoense. Com isso, Lucas Piton será o titular na lateral esquerda.O Vasco oficializou a contratação de Cuiabano no último sábado (7). O jovem assinou com o Cruz-Maltino por empréstimo até o fim do ano. O acordo prevê opção de compra junto ao Nottingham Forest, com possibilidade de vínculo até dezembro de 2030.