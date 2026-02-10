Matheus França em ação pelo Vasco JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO
Com um dos maiores salários do elenco, o atleta está no fim da fila entre as opções do time titular. Contratado na janela do meio do ano passado, ele não conseguiu se destacar nas oportunidades que teve e segue distante de uma sequência sob o comando de Fernando Diniz.
A última participação de Matheus França foi na derrota para o Mirassol, em 29 de janeiro, na estreia do Campeonato Brasileiro. Ele entrou no segundo tempo, mas novamente teve atuação discreta.
Embora comissão técnica e departamento de futebol ainda reconheçam a capacidade do atleta, o custo elevado e a baixa utilização passaram a pesar.
