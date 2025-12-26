O presidente Pedrinho com empresário do mercado financeiroLucas Felbinger/ arquivo o dia
Desde 2008, o empresário é sócio-fundador e CEO da Blue Star, uma empresa de consultoria financeira e de investimentos, que fica em São Paulo. A mãe, Junia, é uma das sócias da empresa.
Marcos Faria Lamacchia tem perfil discreto nas redes sociais e não aparece publicamente com frequência. Ele tem vida financeira independente das empresas do pai e da própria madrasta, Leila Pereira. Marcos construiu carreira sólida no mercado de investimentos.
Atualmente, 30% da SAF do Vasco pertencem ao clube associativo. Outros 31% são da 777 Partners, que adquiriu a fatia em 2022. Os outros 39% estão em disputa em arbitragem. Para a SAF vender essa última parte, será necessária a concretização de um acordo ou uma decisão judicial que favoreça o Vasco.
A Crefisa, presidida por Leila Pereira, fechou um acordo em outubro para emprestar R$ 80 milhões ao Vasco. O dinheiro é destinado para cobrir despesas operacionais do clube, em crise financeira, agravada pela falta de aportes da 777 Partners, depois que a empresa foi afastada do comando da SAF vascaína.
