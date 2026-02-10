Matéria Salva!

Confira imagens de todos os carros da temporada 2026 de Fórmula 1
Esporte

Confira imagens de todos os carros da temporada 2026 de Fórmula 1

As 11 equipes já revelaram seus modelos seguindo as novas regras a partir deste ano

Mais artigos de O Dia
O Dia
A McLaren apresentou o modelo MCL40, para a temporada de 2026
A Aston Martin foi uma das últimas equipes a apresentar seu carro para 2026
Novo carro da Cadillac
Novo carro da Ferrari para a temporada de 2026 da Fórmula 1
Carro da Mercedes para a temporada 2026 de Fórmula 1 mantém as cores preta, prata e verde-água
Williams apresentou o modelo FW48 que ainda não foi para a pista
Carro da Red Bull para 2026
Racing Bulls apresentou seu modelo para a temporada de Fórmula 1
Carro da Alpine para a temporada 2026 de Fórmula 1
Audi apresentou o R26, carro para a próxima temporada da Fórmula 1
A carro da Haas para a temporada 2026 da Fórmula 1 tem o nome de VF-26
A nova era da Fórmula 1 já conhece os carros de todas as 11 equipes que estarão no grid em 2026. A desafiante temporada, com drásticas mudanças nos conceitos aerodinâmicos e nos motores, agora começará a saber quem realmente é o favorito, com o início da pré-temporada oficial, na quarta-feira (11), no Bahrein.
A primeira semana de treinos, no fim de janeiro em Barcelona, serviu mais para as equipes levarem à pista seus carros para avaliarem possíveis problemas e conhecer melhor o funcionamento dos sistemas. Agora, os trabalhos são para valer, com voltas rápidas que ajudarão a ter uma melhor noção de quem saiu na frente com as novas regras.

Quando começa a Fórmula 1 em 2026

O primeiro GP da temporada será na Austrália, em 16 de março. Até lá, haverá um terceiro período de treinos, também no Bahrein.
