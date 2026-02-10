Publicidade
Confira imagens de todos os carros da temporada 2026 de Fórmula 1
As 11 equipes já revelaram seus modelos seguindo as novas regras a partir deste ano
A nova era da Fórmula 1 já conhece os carros de todas as 11 equipes que estarão no grid em 2026. A desafiante temporada, com drásticas mudanças nos conceitos aerodinâmicos e nos motores, agora começará a saber quem realmente é o favorito, com o início da pré-temporada oficial, na quarta-feira (11), no Bahrein.
A primeira semana de treinos, no fim de janeiro em Barcelona, serviu mais para as equipes levarem à pista seus carros para avaliarem possíveis problemas e conhecer melhor o funcionamento dos sistemas. Agora, os trabalhos são para valer, com voltas rápidas que ajudarão a ter uma melhor noção de quem saiu na frente com as novas regras.
Quando começa a Fórmula 1 em 2026
O primeiro GP da temporada será na Austrália, em 16 de março. Até lá, haverá um terceiro período de treinos, também no Bahrein.
