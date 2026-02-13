Kimi Antonelli em ação no circuito de Sakhir, no Bahrein - Giuseppe Cacace / AFP

Kimi Antonelli em ação no circuito de Sakhir, no BahreinGiuseppe Cacace / AFP

Publicado 13/02/2026 14:03

A sexta-feira marcou o encerramento dos três dias de testes referentes à pré-temporada de Fórmula 1 realizados nesta semana em Sakhir, no Bahrein, e, num processo onde a confiabilidade dos carros tem um peso maior que a própria tomada de tempos, os dois pilotos da Mercedes, se destacaram. Dono da melhor marca, Kimi Antonelli andou em 1min33s669, com George Russell logo atrás. Bortoleto ficou em 15º, após cumprir total de 60 voltas.

Na busca para conciliar velocidade e desempenho, alguns carros tiveram dificuldade nas tomadas de curva. Lewis Hamilton, que apresentou o terceiro melhor tempo, foi um dos pilotos que teve trabalho com a estabilidade de sua Ferrari.

O heptacampeão, inclusive, acabou sendo responsável pela utilização da bandeira vermelha ao final do treino. O heptacampeão perdeu rendimento e veio lento antes de parar em uma faixa amarela. Ele deixou o monoposto na curva oito enquanto os ficais iniciaram o processo de retirada. Ao final dos trabalhos, ele deu 150 voltas nesta sexta-feira.

Na Audi, Nico Hülkenberg assumiu o lugar de Gabriel Bortoleto, que andou somente na primeira parte. Na combinação das sessões (manhã e tarde) o piloto brasileiro ficou com o 15º tempo.

Um fato inusitado marcou a movimentação. Na entrada dos boxes, Isack Hadjar, da Red Bull, se confundiu e entrou no espaço reservado à equipe Mercedes, sendo orientado pelos mecânicos a sair do local rapidamente.

Como na quinta-feira, os pilotos se alinharam ao fim do treino e foram realizar mais um teste de largada no circuito do Bahrein, a fim de se familiarizar com os novos procedimentos.

Mais cedo, quem liderou a atividade de pista foi o britânico George Russell. O piloto da Mercedes utilizou pneus macios nos 30 minutos em que testou o monoposto no circuito. Ele completou um total de 78 voltas no período e fez o melhor tempo na casa de 1min33s.

Gabriel Bortoleto optou pelos compostos duros e, somente na volta final, utilizou um outro jogo de pneus (macios) com a sua Audi. No treino, a bandeira vermelha precisou ser acionada após o finlandês Valtteri Bottas parar na pista com a sua Cadillac por causa de problemas com o carro.

Na semana que vem, à partir do dia 18 de fevereiro, os pilotos terão mais três dias de testes no Circuito do Bahrein para seguir na fase de adaptação e aprimorar o ajuste e desempenho dos carros na pista. A primeira prova do ano está marcada para o dia 8 de março, quando será realizado do GP da Austrália.