Vitor Reis em treino do Manchester City - Divulgação/Manchester City

Vitor Reis em treino do Manchester CityDivulgação/Manchester City

Publicado 13/02/2026 17:56

O zagueiro Vitor Reis relembrou a chegada e o período no Manchester City. Ele deu destaque para um momento marcante no clube e valorizou a ajuda dos brasileiros e portugueses do time na adaptação à Inglaterra.

"Eu não sabia nem o que pensar, sabe? Tem um momento que é marcante para mim, que eu entro no vestiário e tem os nomes dos jogadores nas portinhas, você começar a olhar, tem Rodri de um lado, Haaland, Bernardo Silva, Rúben Dias, Savinho, Ederson. Você fica: 'Caramba, olha onde eu estou, tudo valeu a pena. Agora é comigo, tenho que fazer valer a pena todo dia, tenho que treinar, dar a minha vida aqui dentro'. Foi muito legal", disse Vitor Reis, à 'ESPN'.

"Na Inglaterra, (a adaptação) é um pouco mais complicada porque, principalmente o clima, muda bastante. É um clima mais nublado todo dia, mas lá eu tinha a ajuda dos brasileiros, Savinho, Ederson, Matheus Nunes, os portugueses também. Isso também facilitava muito para mim, estavam sempre comigo, sempre conversando. Creio que foi tranquila a minha adaptação", completou.

Vitor Reis se destacou no Palmeiras e chamou a atenção do Manchester City, que oficializou a contratação em janeiro de 2025. Ele, porém, disputou apenas quatro partidas com a camisa do time inglês. Em agosto, foi emprestado ao Girona (ESP), que faz parte do Grupo City.

"Eu não tenho nada acertado com o City, mas a minha vontade, sim, é retornar, mas ainda não tem nada conversado, acertado. Creio que isso é o correto a se fazer, eu tenho que estar com a minha cabeça 100% focada aqui no Girona. Quando a temporada aqui acabar, aí sim vou conversar e ver o que vai ser o melhor também. Mas a minha vontade, sim, é voltar para o Manchester", contou o zagueiro.