Vitor Reis em treino do Manchester CityDivulgação/Manchester City
Brasileiro relembra chegada ao City e cita momento marcante: 'Olha onde eu estou'
Atualmente, o zagueiro defende o Girona (ESP) por empréstimo
Medina vai dar 'adeus' ao Estudiantes no domingo e chegará ao Botafogo na próxima semana
Jogador, de 23 anos, irá reforçar o Alvinegro
Vasco anuncia empréstimo de atacante para o Fortaleza
Jogador, de 21 anos, ficará no clube nordestino até o fim do ano
Atlético-MG demonstra interesse em Artur Jorge, ex-Botafogo
Técnico do Al-Rayyan tem multa milionária e negociação é vista como difícil
Chris Paul anuncia aposentadoria da NBA aos 40 anos
Considerado um dos melhores armadores da história, jogador decidiu encerrar a carreira após sequência de trocas
Conmebol define arbitragem do primeiro jogo da Recopa, entre Lanús e Flamengo
As duas equipes vão se enfrentar na próxima quinta-feira (19)
