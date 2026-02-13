Chris Paul anunciou a aposentadoria aos 40 anosHarry How/AFP
Chris Paul anuncia aposentadoria da NBA aos 40 anos
Considerado um dos melhores armadores da história, jogador decidiu encerrar a carreira após sequência de trocas
Conmebol define arbitragem do primeiro jogo da Recopa, entre Lanús e Flamengo
As duas equipes vão se enfrentar na próxima quinta-feira (19)
Botafogo mantém confiança em Neto mesmo com falha em clássico
Goleiro, de 36 anos, atuou em apenas oito jogos
TAS rejeita recurso de ucraniano contra desclassificação dos Jogos de Inverno
Vladislav Heraskevych insistiu em usar capacete com homenagem a mortos em guerra e acabou punido
Ancelotti inicia agenda de Carnaval e terá encontros com cantores e ex-jogadores
Técnico italiano passará por Salvador, São Paulo e Rio nos próximos três dias
San Lorenzo entende negociação com o Fluminense por Cuello como encerrada
Atacante, de 25 anos, é destaque em clube argentino
