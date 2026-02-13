Chris Paul anunciou a aposentadoria aos 40 anos - Harry How/AFP

Publicado 13/02/2026 16:55

Rio - Um dos melhores armadores da história da NBA, Chris Paul anunciou nesta sexta-feira (13) que está se aposentando do basquete. O armador, de 40 anos, estava em meio a sua 21ª temporada na liga americana de basquete, mas foi dispensado pelo Toronto Raptors logo após ser trocado pelo Los Angeles Clippers.

"É isso! Depois de 21 anos, estou deixando o basquete. Enquanto escrevo, estou lutando para saber como me sentir, mas, desta vez - o que vai surpreender a maioria das pessoas - não tenho a resposta", publicou o jogador.

Chris Paul desejava se aposentar pelo Los Angeles Clippers, onde viveu o auge da sua carreira entre 2011 e 2017. Porém, o declínio físico e os problemas de lesões fizeram com que a franquia afastasse ele. No dia 5 de fevereiro, ele foi envolvido em uma troca com o Toronto Raptors.

Fora dos planos do Toronto Raptors, Chris Paul foi dispensado. Sem espaço na NBA e já com 40 anos, o jogador decidiu encerrar a carreira. Ao todo, ele foi 12 vezes eleito para o Jogo das Estrelas, 11 vezes para o time da temporada da NBA e nove vezes para o time de defesa da temporada.

Após sair do Los Angeles Clippers em 2017, Chris Paul passou por Houston Rockets, Oklahoma City Thunder e Phoenix Suns, onde foi vice-campeão da NBA, em 2021. Paul encerra a carreira com médias de 16,8 pontos e 9,2 assistências por jogo. Ele também foi bicampeão olímpico com os Estados Unidos.