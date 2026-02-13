Carlo Ancelotti desembarca em Salvador para o Carnaval - Fotos de divulgação/Camilo Lobo

Publicado 13/02/2026 16:20

Carlo Ancelotti assistiu à vitória do Fluminense sobre o Botafogo, quinta-feira (12), no Maracanã, e, nesta sexta (13) chegou a Salvador. O técnico italiano terá uma agenda cheia na primeira vez em que passará o Carnaval como técnico da seleção brasileira.



Ele é o rosto da campanha 'Tá Liberado Acreditar' da cervejaria Brahma e passará por uma verdadeira imersão no Carnaval. O primeiro destino é o circuito Barra-Ondina, onde o técnico acompanhará os trios elétricos do camarote da cervejaria. No local, terá um encontro com o cantor Léo Santana.



Já no sábado, Ancelotti vai para São Paulo, onde acompanhará os desfiles no Anhambi, também num camarote. Além de conversar com os pentacampeões Denilson, Vampeta e Júnior em gravação do Charla podcast, ele também se encontrará com Zeca Pagodinho.

E no domingo o italiano retorna ao Rio, para mais um camarote da cervejaria, desta vez na Marquês de Sapucaí. E terá a companhia de Ronaldo Fenômeno.