Carlo Ancelotti desembarca em Salvador para o Carnaval
Ancelotti inicia agenda de Carnaval e terá encontros com cantores e ex-jogadores
Técnico italiano passará por Salvador, São Paulo e Rio nos próximos três dias
Dembélé critica companheiros depois de derrota do PSG no Campeonato Francês Francês
Fora de casa, o Paris Saint-Germain perdeu por 3 a 1 para o Rennes
No Carnaval, Ancelotti interage com Léo Santana e recebe pedido por Neymar na Seleção
Com bom humor, o treinador agradeceu ao cantor pelo conselho
Bruno Guimarães perderá os dois próximos amistosos da Seleção por causa de lesão
Brasil encara a França e a Croácia na Data Fifa de março
Cuiabano desfalca o Vasco diante do Volta Redonda
Lateral já está regularizado, mas aprimora a parte física para estrear
Lucas Fasson está no radar do Botafogo, que busca reforçar a zaga
Glorioso sinalizou um pré-contrato ao jogador
Destaque do Ituano, Lucas Wingert celebra invencibilidade no Paulistão A2
Goleiro é um dos destaques da segunda divisão
