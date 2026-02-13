Vladislav Heraskevych continuará desclassificado das provas do skeleton, em Milão-CortinaReprodução / Instagram
TAS rejeita recurso de ucraniano contra desclassificação dos Jogos de Inverno
Vladislav Heraskevych insistiu em usar capacete com homenagem a mortos em guerra e acabou punido
