Fernando Alonso, da Aston Martin, não gostou do novo carro para o regulamento da Fórmula 1Divulgação / Aston Martin
Pilotos detonam carros da Fórmula 1: 'Chef de cozinha pode fazer a curva'
Grandes campeões como Alonso, Verstappen e Hamilton não gostaram das novas regras
Nicole Silveira fecha primeiro dia do skeleton em 12º lugar nos Jogos de Inverno
Brasileira soma 1min55s78 nas duas descidas e volta à pista neste sábado (14)
Possível acerto com Cuello não encerra busca do Fluminense por reforços para o ataque
Atacante, de 25 anos, defende o San Lorenzo
Vasco acerta rescisão de contrato com Victor Luis
Lateral-esquerdo tinha vínculo com o Cruz-Maltino até dezembro de 2027
Ucraniano desclassificado dos Jogos de Inverno se manifesta: 'Espero que a verdade vença'
Vladislav Heraskevich pretendia usar capacete com homenagem a mortos em guerra
Coritiba recusa proposta do Flamengo por 'Pogba brasileiro'
Jogador, de 17 anos, é considerado promessa no Paraná
