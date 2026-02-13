Artur Jorge deixou o Botafogo para acertar com o Al-Rayyan, do CatarAFP
O comandante está no Al-Rayyan, do Catar, e tem contrato até junho de 2027. Ele recebe um alto salário e possui multa rescisória de aproximadamente 6 milhões de dólares (cerca de R$ 31 milhões).
O Atlético Mineiro encerrou o contrato com seu antigo treinador, Jorge Sampaoli, na última quinta-feira (12). Em sua segunda passagem, o argentino comandou o clube em 32 jogos, com dez vitórias, 14 empates e oito derrotas. Ele foi vice-campeão da Sul-Americana, derrotado nos pênaltis pelo Lanús, da Argentina.
Artur Jorge, de 53 anos, viveu seu principal momento na carreira em 2024, quando conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores pelo Botafogo. Ao todo, foram 55 partidas, com 31 vitórias, 15 empates e nove derrotas.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.