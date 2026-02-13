Espanha - O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, respondeu à alfinetada do treinador do Barcelona, Hansi Flick. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (13), ele foi perguntado sobre a derrota do time catalão por 4 a 0 para o Atlético e foi direto.
"Não tenho nada a comentar. Perguntem ao Barcelona e ao Flick", disse Arbeloa.
Anteriormente, Flick havia provocado o Real Madrid ao ser questionado sobre a campanha do Barcelona na Copa do Rei. Ao ser perguntado se o desempenho perdia brilho pelo fato do time ter eliminado Racing e Albacete, adversários considerados mais frágeis, o treinador respondeu: "Pergunte ao Real Madrid".
Os merengues foram eliminados da Copa do Rei para o Albacete, time da segunda divisão. Arbeloa não quis se estender sobre o assunto e direcionou o foco para o próximo compromisso contra a Real Sociedad, neste sábado (14), às 17h, no Santiago Bernabéu, em jogo válido pelo Campeonato Espanhol.
"Nós conhecemos a Real Sociedad e sabemos a dificuldade que o jogo apresenta. Teremos que dar o nosso melhor nível se quisermos conquistar os três pontos. Não imagino nada além do jogo de amanhã”, destacou.
