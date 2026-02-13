Gabriel Fuentes é reforço do Fortaleza - Divulgação/Fortaleza

Publicado 13/02/2026 18:37

O Fortaleza anunciou, nesta sexta-feira (13), a contratação de Gabriel Fuentes. O lateral-esquerdo pertence ao Fluminense e chega ao Leão do Pici por empréstimo, com opção de compra.

"Tem reforço na área Fechado com o Leão! Comunicamos a contratação por empréstimo do lateral-esquerdo Gabriel Fuentes junto ao Fluminense Football Club até o fim de 2026 com opção de compra", escreveu o Fortaleza.

Carreira: Barranquilla… pic.twitter.com/J3ODPtQARu — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) February 13, 2026

O colombiano chegou ao clube carioca no segundo semestre de 2024, mas não conseguiu se firmar. Ao todo, deu cinco assistências em 34 jogos.

Gabriel Fuentes esteve próximo de vestir a camisa do América-MEX. No entanto, não houve acordo salarial , e a negociação melou. Entre os clubes, já estava tudo certo.

"Feliz de poder estar aqui neste grande clube, contribuir o meu melhor neste grande projeto que é o Fortaleza, que eu conheço e aprendi sobre ele nos últimos anos. Venho para entregar o meu amor por esta camisa, sempre estar com energia para este tipo de projeto. Também o objetivo é deixar o Fortaleza no alto, que é onde o clube merece", disse Fuentes, ao site do Fortaleza.