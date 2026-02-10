Gabriel Fuentes em treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 10/02/2026 16:32

Rio - Diferente do meia Lima, o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, de 29 anos, não irá reforçar o América do México. Apesar do acordo do Fluminense com o clube da América do Norte, o colombiano não chegou a um acerto salarial. As informações foram dadas em primeira mão pelo jornalista Cesar Luis Merlo.

Com isso, Gabriel Fuentes, por ora, permanece no Fluminense. O lateral-esquerdo tem contrato com o clube carioca até agosto de 2028.

O clube das Laranjeiras contratou o colombiano em setembro de 2024 por algo em torno de 1,2 milhão de dólares (cerca de R$ 6,6 milhões na cotação da época), junto ao Júnior Barranquilla.

No começo de 2025, Fuentes viveu seu melhor momento no clube sob o comando de Mano Menezes, porém, perdeu espaço. Atualmente, ele está atrás de Renê e de Guilherme Arana no setor.