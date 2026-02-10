Arias assinou por quatro anos com o Palmeiras - Divulgação / Palmeiras

Publicado 10/02/2026 13:13

O Fluminense não apenas perdeu a disputa pela contratação de Jhon Arias como também pode ser o adversário de estreia no Palmeiras. Isso porque os dois clubes se enfrentam na terceira rodada, no Allianz Parque, em 25 de fevereiro, quando o colombiano deve ter condições de atuar.

Ainda na Inglaterra resolvendo questões de mudança para o Brasil, o jogador tem a expectativa de se apresentar apenas no fim da semana. A informação é do site 'Uol'.



Diante dessa demora, Arias não terá condições de atuar na quinta-feira (12), contra o Internacional, pelo Brasileirão, nem contra o Guarani, no domingo (15), pelo Campeonato Paulista. A dúvida é se o jogador recém-contratado será escalado nas quartas de final do Estadual, ainda sem data e adversário confirmados.

A previsão no calendário é que esse jogo aconteça no fim de semana do dia 22. Ou seja, seu aproveitamento no mata-mata dependerá das condições físicas após se apresentar. Como vinha atuando no futebol inglês, Arias não precisará de pré-temporada.

A decisão passará pela comissão técnica do Palmeiras, se esperará até o confronto com o Fluminense ou não.