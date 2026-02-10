Igor Rabello em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Rio - Igor Rabello quer ganhar maior minutagem no Fluminense ao longo desta temporada. Pouco utilizado até aqui, o zagueiro garantiu que trabalha todos os dias no aguardo de uma oportunidade no Tricolor. Além disso, reforçou que, quando chegar o momento, espera aproveitá-lo.
"Estou totalmente focado no Fluminense, até porque tem cinco, seis meses que estou aqui. Eu venho de muito tempo em outro clube, ainda procuro minha oportunidade. Eu sigo trabalhando firme, focado, como sempre fui. Assim que aparecer uma chance, quero aproveitá-la e mostrar ainda mais o meu futebol", declarou o jogador, após a vitória por 1 a 0 sobre o Maricá, no Maracanã.

O defensor está no clube carioca desde agosto do ano passado, quando deixou o Atlético-MG. No entanto, não conseguiu se firmar entre as principais opções no setor e quase não entrou em campo. Ao todo, disputou seis jogos, quatro como titular.
O próximo compromisso do Fluminense será contra o Botafogo, quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, o Tricolor terá o Bangu pela frente, segunda-feira (16), às 18h, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Os dois jogos serão no Maracanã.
Igor Rabello em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho
Igor Rabello quase não jogou desde que chegou ao Fluminense em agosto do ano passado