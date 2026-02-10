Lima em ação durante jogo do Fluminense, no MaracanãLeonardo Brasil / Fluminense FC
Fluminense confirma empréstimo de Lima ao América do México
Meio-campista assinou vínculo por uma temporada, com opção de compra
Fuentes rejeita oferta do América do México e fica no Fluminense
Jogador, de 29 anos, tem pouco espaço no elenco
Igor Rabello espera mais oportunidades no Fluminense em 2026: 'Sigo firme'
Desde que chegou, zagueiro só disputou seis jogos pelo Tricolor
Lucho Acosta elogia possível chegada de Bouanga ao Fluminense: 'Um grande jogador'
Meia-atacante torce por um final feliz, mas valoriza o elenco tricolor
John Arias tem chance de estrear pelo Palmeiras contra o Fluminense
Colombiano ainda não se apresentou e perderá ao menos mais dois jogos do Verdão
Fluminense formaliza vínculos empregatícios de jogadoras do futebol feminino
Tricolor projeta ano com novas contratações para repor saídas e busca ir longe no Brasileirão da modalidade
