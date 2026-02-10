Lima em ação durante jogo do Fluminense, no Maracanã - Leonardo Brasil / Fluminense FC

Lima em ação durante jogo do Fluminense, no MaracanãLeonardo Brasil / Fluminense FC

Publicado 10/02/2026 12:17

Rio - O Fluminense confirmou nesta terça-feira (10) o empréstimo de Lima ao América do México. O meio-campista assinou vínculo por uma temporada, com opção de compra. Em publicação nas redes sociais, o Tricolor agradeceu ao jogador e desejou sucesso na sequência de sua carreira.

"O Fluminense FC concluiu a transferência do meio-campista Lima para o América do México por empréstimo de uma temporada, com opção de compra. Desejamos muito sucesso na temporada e estaremos sempre na torcida, Guerreiro", escreveu o clube carioca.

Lima estava no Fluminense desde dezembro de 2022, quando deixou o Ceará. Ao todo, fez 16 gols e deu dez assistências em 168 partidas. Além disso, foi campeão da Libertadores (2023), da Recopa Sul-Americana (2024) e do Campeonato Carioca (2023).

