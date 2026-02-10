Lucho Acosta em treino do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 10/02/2026 15:25

Meia-atacante do Fluminense, Lucho Acosta comentou a possível vinda de Denis Bouanga ao Tricolor. O jogador de 31 anos, em entrevista após a vitória sobre o Maricá, no último domingo (8), por 1 a 0, elogiou o atacante, mas minimizou caso a negociação não avance.



"Já nos seguíamos [nas redes sociais], já nos conhecemos, a família compartilhou no jogo das estrelas. É um grande jogador e, se chegar, será bem-vindo. Acho que é um jogador que vai ajudar muito a equipe. Se não, temos um grande plantel, nosso 9 está fazendo um grande trabalho", disse Acosta.

Inicialmente, o Fluminense sinalizou uma proposta de 12 milhões de dólares (R$ 63,2 milhões) pelo atacante, que foi rejeitada. O clube, então, fez uma oferta de 15 milhões de dólares (R$ 79 milhões) ao Los Angeles FC. A segunda proposta agradou, mas ainda há um impasse na forma de pagamento, já que o clube norte-americano exige parte do valor à vista.