Lucho Acosta em treino do FluminenseMarina Garcia / Fluminense
"Já nos seguíamos [nas redes sociais], já nos conhecemos, a família compartilhou no jogo das estrelas. É um grande jogador e, se chegar, será bem-vindo. Acho que é um jogador que vai ajudar muito a equipe. Se não, temos um grande plantel, nosso 9 está fazendo um grande trabalho", disse Acosta.
Inicialmente, o Fluminense sinalizou uma proposta de 12 milhões de dólares (R$ 63,2 milhões) pelo atacante, que foi rejeitada. O clube, então, fez uma oferta de 15 milhões de dólares (R$ 79 milhões) ao Los Angeles FC. A segunda proposta agradou, mas ainda há um impasse na forma de pagamento, já que o clube norte-americano exige parte do valor à vista.
No entanto, com a tentativa do Fluminense de repatriar Jhon Arias, as negociações com Bouanga esfriaram. Agora, com o acerto do colombiano com o Palmeiras, a negociação com o gabonês foi retomada
Na Major League Soccer, Bouanga se tornou um dos principais destaques. O atacante soma 101 gols e 42 assistências em 152 jogos. Em 2025, marcou 32 gols e deu 12 assistências em 46 partidas. Na liga norte-americana, anotou 26 gols, atrás apenas de Messi, que fez 35.
