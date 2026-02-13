Dembélé em ação na derrota do PSG para o Rennes, no Roazhon ParkDamien Meyer / AFP
PSG perde para o Rennes e deixa liderança em risco no Francês
Time de Luis Enrique foi superado por 3 a 1 e pode ser ultrapassado pelo Lens, neste sábado (14)
Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira recebeu sondagem do Tottenham
Português trabalha no clube paulista desde 2020
Arbeloa rebate 'alfinetada' do técnico do Barcelona sobre eliminação na Copa do Rei
Treinador do Real Madrid também projetou o próximo compromisso no Campeonato Espanhol
Brasileiro relembra chegada ao City e cita momento marcante: 'Olha onde eu estou'
Atualmente, o zagueiro defende o Girona (ESP) por empréstimo
Medina vai dar 'adeus' ao Estudiantes no domingo e chegará ao Botafogo na próxima semana
Jogador, de 23 anos, irá reforçar o Alvinegro
Vasco anuncia empréstimo de atacante para o Fortaleza
Jogador, de 21 anos, ficará no clube nordestino até o fim do ano
