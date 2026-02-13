Dembélé em ação na derrota do PSG para o Rennes, no Roazhon Park - Damien Meyer / AFP

Publicado 13/02/2026 18:23

Apesar das inúmeras oportunidades, o Paris Saint-Germain foi derrotado pelo Rennes, por 3 a 1, nesta sexta-feira (13), no jogo que abriu a 22ª rodada do Campeonato Francês, e deixou sua liderança em risco.

O Lens (2º) poderá voltar ao topo da tabela se vencer no sábado o Paris FC (15º).

Jogando em casa, o Rennes fez 2 a 0 com Mousa Al-Tamari (34') e Esteban Lepaul (69'), e o PSG chegou a diminuir com o Bola de Ouro Ousmane Dembélé (71). Contudo, na reta final, os anfitriões ampliaram a diferença com Breel Embolo (81').

Sem conseguir mostrar o mesmo futebol da temporada passada, os jogadores do time parisiense pressionaram menos, correram menos e cometeram muitos erros. Além disso, tiveram que enfrentar um Rennes (5º) com uma postura muito diferente daquele que sofreu cinco gols no primeiro turno do campeonato, no Parque dos Príncipes.

O atual campeão francês e europeu não perdia por dois gols de diferença desde a final da Copa do Mundo de Clubes do ano passado (3 a 0 para o Chelsea).

Na próxima terça-feira, o PSG vai disputar o jogo de ida do mata-mata de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Monaco, no Principado.